Рейтинг@Mail.ru
"Козлы отпущения". В Германии началась паника из-за угрозы от Украины - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ugroza-2065218695.html
"Козлы отпущения". В Германии началась паника из-за угрозы от Украины
"Козлы отпущения". В Германии началась паника из-за угрозы от Украины - РИА Новости, 28.12.2025
"Козлы отпущения". В Германии началась паника из-за угрозы от Украины
Крайне правые силы на Украине воспримут любое мирное соглашение как поражение, что может угрожать безопасности Европы, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T19:47:00+03:00
2025-12-28T19:47:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
василий небензя
дмитрий песков
оон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028497954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd4702ca77869a9a9b32fcc7494ecfaf.jpg
https://ria.ru/20251228/krest-2065202562.html
https://ria.ru/20251228/zavershenie-2065206987.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028497954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ade5e7ec971c64ddefb871952db68029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, василий небензя, дмитрий песков, оон, владимир путин
В мире, Украина, Европа, Россия, Василий Небензя, Дмитрий Песков, ООН, Владимир Путин
"Козлы отпущения". В Германии началась паника из-за угрозы от Украины

BZ: правые силы на Украине воспримут любое мирное соглашение как поражение

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Крайне правые силы на Украине воспримут любое мирное соглашение как поражение, что может угрожать безопасности Европы, пишет Berliner Zeitung.
"Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый войной, легко может обернуться против Европы", — отметил автор статьи.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Поставили крест". На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского
Вчера, 17:11
Утверждается, что украинские правые силы все чаще представляют Европу не как союзника, а как морально обанкротившегося и ненадежного партнера. Кроме того, экстремисты обвиняют европейские правительства в предательстве.
В этой связи европейские элиты должны принять суровую реальность: они могут стать мишенью для тех самых сил, которые они вооружали, обучали, легитимизировали и финансировали, резюмировал автор статьи.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине
Вчера, 17:58
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияВасилий НебензяДмитрий ПесковООНВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала