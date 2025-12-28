МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Крайне правые силы на Украине воспримут любое мирное соглашение как поражение, что может угрожать безопасности Европы, пишет Berliner Zeitung.
"Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый войной, легко может обернуться против Европы", — отметил автор статьи.
Утверждается, что украинские правые силы все чаще представляют Европу не как союзника, а как морально обанкротившегося и ненадежного партнера. Кроме того, экстремисты обвиняют европейские правительства в предательстве.
В этой связи европейские элиты должны принять суровую реальность: они могут стать мишенью для тех самых сил, которые они вооружали, обучали, легитимизировали и финансировали, резюмировал автор статьи.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.