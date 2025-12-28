Избирательные участки открылись на выборах в косовский "парламент"

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Избирательные участки открылись на досрочных выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово, правом голоса, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), обладают немногим более 2 миллионов человек.

Голосование проходит в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) более чем на 2,6 тысячи участков.

"Правом голоса обладают 2 миллиона 76 тысяч 290 граждан, из них 1 миллион 999 тысяч 205 на территории Косово и 77 тысяч 85 за границей", - говорится на официальном сайте ЦИК.

Местные СМИ также сообщают о начале голосования в разных районах, без инцидентов.

В субботу началось голосование в 29 "дипломатических представительствах" самопровозглашенной республики за рубежом. Как сообщил избирком, своим правом воспользовались и находящиеся под спецсудом за военные преступления 1998-1999 годов косовский "экс-президент" Хашим Тачи, два бывших спикера "парламента" Якуп Красничи и Кадри Весели и другие.

На 120 мест в косовском "парламенте" претендуют 24 политических субъекта: партии, коалиции партий, гражданские инициативы и один независимый кандидат.

В "заксобрании" 20 мест зарезервировано по квоте для нацменьшинств: 10 для сербов и ещё 10 для остальных местных народов и этнических групп.

Выборы призваны сохранить у власти или отправить в оппозицию правившего четыре года лидера радикального движения "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти.

По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из всего 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом.

Согласно последним результатам соцопросов крупнейшим конкурентом "Самоопределения" является Демократическая партия Косово (PDK), которая на февральских выборах получила 24 депутатских мандата. Партия сформирована бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово (ОАК).

Третьим крупнейшим претендентом на формирование большинства и затем правительства является старейшая косовоалбанская партия, умеренный еврореформистский "Демократический союз Косово" (LDK). В прошлом созыве у них было 20 депутатских мест.

Президент Сербии Александр Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них на выборах в Косово и Метохии.

"Сербский список", которому по итогам прошлых парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.

МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.