Конфликт, при котором погиб подросток в Туве, произошел во время елки

КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Конфликт, при котором в Туве погиб 17-летний подросток, произошел во время проведения школьной елки, сообщила РИА Новости директор Ак-Довуракского горного техникума Байлак Кужугет.

По данным МВД Республики Тыва, подозреваемый в убийстве является бывшим одноклассником потерпевшего. Министерством образования республики было начато служебное расследование.

"Инцидент произошел в селе Кызыл-Мажалыкской школе во время проведения школьной елки. Говорят, до поступления в техникум у них был старый конфликт", - сказала собеседница агентства.