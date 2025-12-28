Рейтинг@Mail.ru
Конфликт, при котором погиб подросток в Туве, произошел во время елки
05:32 28.12.2025
Конфликт, при котором погиб подросток в Туве, произошел во время елки
Конфликт, при котором погиб подросток в Туве, произошел во время елки
происшествия, республика тыва, россия
Конфликт, при котором погиб подросток в Туве, произошел во время елки

КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Конфликт, при котором в Туве погиб 17-летний подросток, произошел во время проведения школьной елки, сообщила РИА Новости директор Ак-Довуракского горного техникума Байлак Кужугет.
СУСК по Республике Тыва сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным МВД Республики Тыва, подозреваемый в убийстве является бывшим одноклассником потерпевшего. Министерством образования республики было начато служебное расследование.
"Инцидент произошел в селе Кызыл-Мажалыкской школе во время проведения школьной елки. Говорят, до поступления в техникум у них был старый конфликт", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Туве расследуют убийство подростка бывшим одноклассником
ПроисшествияРеспублика ТываРоссия
 
 
