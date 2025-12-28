Рейтинг@Mail.ru
В Турции из-за снегопада отменили занятия в школах в 17 провинциях - РИА Новости, 28.12.2025
23:59 28.12.2025
В Турции из-за снегопада отменили занятия в школах в 17 провинциях
В Турции из-за снегопада отменили занятия в школах в 17 провинциях
в мире, турция, россия, исландия
В мире, Турция, Россия, Исландия
В Турции из-за снегопада отменили занятия в школах в 17 провинциях

Снегопад привел к отмене занятий в школах 17 турецких провинций

СТАМБУЛ, 28 дек – РИА Новости. Снегопад стал причиной отмены занятий в понедельник в школах как минимум 17 турецких провинций, подсчитало РИА Новости.
Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов из-за потоков холодного воздуха из России и Исландии. Генеральное управление метеорологии Турции объявило на понедельник "желтый" уровень угрозы в 17 провинциях, в том числе семи на севере страны, из-за мощных снегопадов.
Об отмене занятий в школах объявили в соцсетях и пресс-релизах власти провинций Агры, Бартын, Битлис, Болу, Ван, Дюздже, Зонгулдак, Карабюк, Кастамону, Кыршехир, Мардин, Муш, Синоп, Хаккяри.
Также занятия отменены в ряде районов провинций Йозгат, Шырнак, Чанкыры.
Студенты некоторых вузов также смогут остаться дома в понедельник.
