В Турции из-за снегопада отменили занятия в школах в 17 провинциях
Снегопад стал причиной отмены занятий в понедельник в школах как минимум 17 турецких провинций, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T23:59:00+03:00
Снегопад привел к отмене занятий в школах 17 турецких провинций