ТЦ Анкары усилили меры безопасности в перед Новым годом, сообщил источник

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Торговые центры Анкары усилили меры безопасности в преддверии Нового года на фоне сообщений о предотвращении терактов в Турции в канун праздника, рассказал РИА Новости источник в турецких правоохранительных органах.

Сообщения властей о предотвращении терактов в Турции не сказались на туристическом потоке, правоохранители обеспечивают безопасность республики, заявил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник в Анкаре

"Усиленные меры безопасности приняты в крупнейших торговых центрах Анкары и других местах массового скопления людей", — уточнил источник в правоохранительных органах.

Корреспондент РИА Новости также убедился в усилении контроля, посетив крупные торговые центры Panora и One Tower в районе Чанкая. По его наблюдениям, у посетителей тщательно проверяют сумки.

Кроме того, людей, находящихся в медицинской маске или закрывающихся от холода, просят показать лицо.

В развлекательных залах для детей дежурят сотрудники службы безопасности. Они также периодически обходят торговые точки, в том числе магазины одежды, и проверяют обстановку.