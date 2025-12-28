https://ria.ru/20251228/turtsiya-2065203810.html
ТЦ Анкары усилили меры безопасности в перед Новым годом, сообщил источник
ТЦ Анкары усилили меры безопасности в перед Новым годом, сообщил источник
ТЦ Анкары усилили меры безопасности в перед Новым годом, сообщил источник
28.12.2025
2025-12-28T17:21:00+03:00
2025-12-28T17:21:00+03:00
2025-12-28T17:31:00+03:00
анкара (провинция)
турция
россия
ТЦ Анкары усилили меры безопасности в перед Новым годом, сообщил источник
В турецких ТЦ усилили меры безопасности в преддверии Нового года
АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Торговые центры Анкары усилили меры безопасности в преддверии Нового года на фоне сообщений о предотвращении терактов в Турции в канун праздника, рассказал РИА Новости источник в турецких правоохранительных органах.
Сообщения властей о предотвращении терактов в Турции
не сказались на туристическом потоке, правоохранители обеспечивают безопасность республики, заявил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник в Анкаре
.
"Усиленные меры безопасности приняты в крупнейших торговых центрах Анкары и других местах массового скопления людей", — уточнил источник в правоохранительных органах.
Корреспондент РИА Новости также убедился в усилении контроля, посетив крупные торговые центры Panora и One Tower в районе Чанкая. По его наблюдениям, у посетителей тщательно проверяют сумки.
Кроме того, людей, находящихся в медицинской маске или закрывающихся от холода, просят показать лицо.
В развлекательных залах для детей дежурят сотрудники службы безопасности. Они также периодически обходят торговые точки, в том числе магазины одежды, и проверяют обстановку.
Национальное управление разведки Турции (MİT) ранее задержало боевика террористической группировки "Исламское государство
" *, готовившего теракт на Новый год, сообщал гостелеканал TRT Haber. Стамбульская генпрокуратура в четверг сообщила, что выдала ордера на арест 137 подозреваемых в планировании терактов в Турции на Рождество и Новый год по призыву ИГ, 115 человек уже задержаны.* Запрещенная в России террористическая организация