Трамп пошутил о коррупции на встрече с Зеленским
23:05 28.12.2025 (обновлено: 23:37 28.12.2025)
Трамп пошутил о коррупции на встрече с Зеленским
Трамп пошутил о коррупции на встрече с Зеленским

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил журналистам "взятку" в виде обеда на встрече с Владимиром Зеленским, который в ответ на шутку о коррупции лишь дернулся в кресле с легкой усмешкой, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье во Флориде проходят переговоры Трампа с Зеленским.
"Думаю, вы можете подождать снаружи и поесть. Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтете взяткой? И потом должны будете написать плохие репортажи", — обратился Трамп к журналистам.
Встреча, как и обещал Трамп, проходила в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго. Перед участниками были тарелки и столовые приборы.
При слове "взятка" Зеленский дернулся в кресле, как будто пожал плечами, и слегка усмехнулся, реагируя на шутку Трампа.
"Хотите что-нибудь поесть сейчас? Да или нет? Вы можете говорить", — требовал Трамп ответа от журналистов.
Взгляд Зеленского в это время перебегал с репортеров на президента США.
Один из корреспондентов ответил согласием за остальную команду. Трамп обратился к своей пресс-службе.
"Отведи их наружу и скажи шеф-повару, чтобы подал им обед. <...> Это должно гарантировать хорошие истории, но этого не произойдет", — упражнялся Трамп в остроумии: он часто упрекает в лживости американские СМИ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в ноябре о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины бизнесмену — соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
В субботу НАБУ провело следственные мероприятия в отношении депутата Верховной рады Юрия Киселя, приближенного к Зеленскому, и его бывшего первого помощника Сергея Шефира, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным
