Трамп пошутил о коррупции на встрече с Зеленским

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил журналистам "взятку" в виде обеда на встрече с Владимиром Зеленским, который в ответ на шутку о коррупции лишь дернулся в кресле с легкой усмешкой, передает корреспондент РИА Новости.

Зеленским. В воскресенье во Флориде проходят переговоры Трампа

"Думаю, вы можете подождать снаружи и поесть. Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтете взяткой? И потом должны будете написать плохие репортажи", — обратился Трамп к журналистам.

Встреча, как и обещал Трамп, проходила в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго. Перед участниками были тарелки и столовые приборы.

При слове "взятка" Зеленский дернулся в кресле, как будто пожал плечами, и слегка усмехнулся, реагируя на шутку Трампа.

"Хотите что-нибудь поесть сейчас? Да или нет? Вы можете говорить", — требовал Трамп ответа от журналистов.

Взгляд Зеленского в это время перебегал с репортеров на президента США

Один из корреспондентов ответил согласием за остальную команду. Трамп обратился к своей пресс-службе.