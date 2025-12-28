Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, чем украинскую делегацию угощают на переговорах во Флориде
22:58 28.12.2025 (обновлено: 23:34 28.12.2025)
СМИ рассказали, чем украинскую делегацию угощают на переговорах во Флориде
СМИ рассказали, чем украинскую делегацию угощают на переговорах во Флориде
в мире
сша
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
украина
в мире, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
СМИ рассказали, чем украинскую делегацию угощают на переговорах во Флориде

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Украинскую делегацию на переговорах в резиденции президента США Дональда Трампа угощают куриным супом, картофелем фри со стейками и тортом имени американского лидера, передает агентство РБК-Украина.
"На обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картошкой фри и шоколадным тортом имени самого Трампа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп с тональным кремом на руке встретил Зеленского
Вчера, 22:55
Трамп в воскресенье встречается во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры проходят в главном обеденном зале имения президента США Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп назвал тупым вопрос журналиста о роли США в гарантиях Украине
Вчера, 22:53
 
