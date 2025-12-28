Рейтинг@Mail.ru
Трамп с тональным кремом на руке встретил Зеленского
22:55 28.12.2025
Трамп с тональным кремом на руке встретил Зеленского
Трамп с тональным кремом на руке встретил Зеленского
2025-12-28T22:55:00+03:00
2025-12-28T22:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп с тональным кремом на руке встретил Зеленского

© AP Photo / Hasnoor Hussain/PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с плотным слоем тонального крема на руке встречал Владимира Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, обратило внимание РИА Новости.
Ранее Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго. На правом запястье американского лидера вновь можно было заметить густой слой тонального крема. Обычно президент так скрывает синяк на руке.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Белый дом объяснял синяк и пластырь на правом запястье частыми рукопожатиями Трампа, чей рабочий кабинет якобы напоминает проходную вокзала по количеству посетителей. Президент США ежедневно принимает аспирин, что частично может являться причиной отечности, утверждал Белый дом.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Майами. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу
В миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
