Соглашение о гарантиях безопасности Украине еще не определено, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Соглашение о гарантиях безопасности для Украины до сих пор не определено, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о многостороннем или двустороннем соглашении.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.