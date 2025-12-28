Рейтинг@Mail.ru
Соглашение о гарантиях безопасности Украине еще не определено, заявил Трамп - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/tramp-2065244459.html
Соглашение о гарантиях безопасности Украине еще не определено, заявил Трамп
Соглашение о гарантиях безопасности Украине еще не определено, заявил Трамп - РИА Новости, 28.12.2025
Соглашение о гарантиях безопасности Украине еще не определено, заявил Трамп
Соглашение о гарантиях безопасности для Украины до сих пор не определено, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T22:51:00+03:00
2025-12-28T22:51:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
дональд трамп
фридрих мерц
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20251228/zelenskij-2065242454.html
https://ria.ru/20251228/ssha-2065238421.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, дональд трамп, фридрих мерц, сергей лавров, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Соглашение о гарантиях безопасности Украине еще не определено, заявил Трамп

Трамп: соглашение о гарантиях безопасности Украине до сих не определено

© AP Photo / Doug MillsДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Соглашение о гарантиях безопасности для Украины до сих пор не определено, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
"Никто даже не знает, что будет содержаться в соглашении о безопасности", - сказал Трамп журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский заявил, что хочет обсудить с Трампом экономику Украины
Вчера, 22:30
При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о многостороннем или двустороннем соглашении.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отметил, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Майами. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу
Вчера, 22:07
 
В миреРоссияКиевУкраинаДональд ТрампФридрих МерцСергей ЛавровЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала