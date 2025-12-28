ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с Владимиром Зеленским выразил надежду на её успешный исход.
Трамп надеется на отличную встречу с Зеленским
Трамп надеется на отличную встречу с Зеленским
2025-12-28T21:45:00+03:00
2025-12-28T21:45:00+03:00
2025-12-28T22:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
сша
2025
Новости
ru-RU
2025-12-28T21:45
true
PT1M02S
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
