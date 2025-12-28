Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется на отличную встречу с Зеленским
21:45 28.12.2025
Трамп надеется на отличную встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с Владимиром Зеленским выразил надежду на её успешный исход.
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
сша
2025
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с Владимиром Зеленским выразил надежду на её успешный исход.
"Сегодня у нас будет отличная встреча", - заявил Трамп перед началом переговоров с Зеленским.
Россия ценит посредничество США по Украине, заявил Трамп
