Россия ценит посредничество США по Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил мнение, что Россия ценит посредничество Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 28.12.2025
