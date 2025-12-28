https://ria.ru/20251228/tramp-2065235628.html
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято
Решение по использованию замороженных российских активов Европой для восстановления Украины еще не принято, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.12.2025
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято
Трамп: решение по использованию российских активов в Европе еще не принято