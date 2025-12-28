Рейтинг@Mail.ru
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп
21:37 28.12.2025
Урегулирование конфликта может принести Киеву выгоду, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может принести Киеву значительные экономические выгоды. РИА Новости, 28.12.2025
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может принести Киеву значительные экономические выгоды.
"Для Украины тоже есть серьёзные экономические выгоды: предстоит масштабное восстановление... у страны есть значительные ресурсы", - сказал Трамп журналистам.
Заголовок открываемого материала