Трамп признал, что украинское урегулирование оказалось самым трудным
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось для него самым трудным. РИА Новости, 28.12.2025
Трамп заявил, что украинское урегулирование оказалось для него самым трудным