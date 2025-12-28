https://ria.ru/20251228/tramp-2065233189.html
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что после встречи с Владимиром Зеленским во Флориде вновь поговорит с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:32:00+03:00
2025-12-28T21:32:00+03:00
2025-12-28T21:42:00+03:00
в мире
флорида
мирный план сша по украине
сша
владимир путин
россия
владимир зеленский
дональд трамп
флорида
сша
россия
Новости
ru-RU
в мире, флорида, мирный план сша по украине, сша, владимир путин, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Флорида, Мирный план США по Украине, США, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским
Трамп заявил, что вновь поговорит с Путиным после встречи с Зеленским во Флориде