21:32 28.12.2025 (обновлено: 21:42 28.12.2025)
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что после встречи с Владимиром Зеленским во Флориде вновь поговорит с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 28.12.2025
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским

Трамп заявил, что вновь поговорит с Путиным после встречи с Зеленским во Флориде

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что после встречи с Владимиром Зеленским во Флориде вновь поговорит с президентом России Владимиром Путиным.
"Я также перезвоню президенту Путину после встречи", - сказал Трамп журналистам.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп проведет разговор с европейскими лидерами
В миреФлоридаМирный план США по УкраинеСШАВладимир ПутинРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
