Трамп убежден в настрое России на достижение договоренностей по Украине
Трамп убежден в настрое России на достижение договоренностей по Украине - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп убежден в настрое России на достижение договоренностей по Украине
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что уверен в серьезном настрое российского руководства в отношении урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 28.12.2025
Трамп убежден в серьезном настрое РФ на достижение договоренностей по Украине