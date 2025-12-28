Президент США Дональд Трамп проводит встречу с Владимиром Зеленским в Майами.
https://ria.ru/20251228/tramp-2065231946.html
Встреча Трампа и Зеленского в Майами
Встреча Трампа и Зеленского в Майами - РИА Новости, 28.12.2025
Встреча Трампа и Зеленского в Майами
Президент США Дональд Трамп проводит встречу с Владимиром Зеленским в Майами. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:42:00+03:00
2025-12-28T21:42:00+03:00
2025-12-28T21:50:00+03:00
в мире
майами
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065235906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0954e8643a4e166400bc4ea29898baac.jpg
майами
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065235906_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09edb1b08dcb5cca87cb9c8e5ce69ecb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майами, сша, дональд трамп, владимир зеленский, видео
В мире, Майами, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Встреча Трампа и Зеленского в Майами
Президент США Дональд Трамп проводит встречу с Владимиром Зеленским в Майами.
2025-12-28T21:42
true
PT1M18S