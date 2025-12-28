Рейтинг@Mail.ru
Новый разговор Путина и Трампа стал девятым с начала года - РИА Новости, 28.12.2025
20:21 28.12.2025
Новый разговор Путина и Трампа стал девятым с начала года
Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал девятым с начала года. РИА Новости, 28.12.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине

Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал девятым с начала года.
Ранее лидеры созванивались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа, 16 октября. С момента последнего разговора Путина и Трампа прошло 73 дня.
Американский президент в воскресенье сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп объявил, что примет Зеленского в присутствии прессы
