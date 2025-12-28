Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру

Седьмого декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации возобновился. 27 декабря Таиланд и Камбоджа на переговорах в рамках Общего пограничного комитета на уровне министров обороны подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения войск на 800-километровой таиландско-камбоджийской границе после 20 дней интенсивных боев.