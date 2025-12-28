Рейтинг@Mail.ru
Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/tramp-2065208966.html
Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру
Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру
Президент США Дональд Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T18:12:00+03:00
2025-12-28T18:12:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
сша
дональд трамп
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20251228/kitaj-2065199706.html
https://ria.ru/20251224/tailand-2064467940.html
таиланд
камбоджа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру

Трамп приветствовал соглашение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня

© AP Photo / Doug MillsДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру.
"Я с радостью сообщаю, что вспыхнувшие боевые действия между Таиландом и Камбоджей вскоре прекратятся, и они вернутся к мирной жизни в соответствии с недавно заключенным первоначальным договором", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда
Вчера, 16:57
Президент США поздравил лидеров стран с их "гениальностью, проявленной в достижении быстрого и очень справедливого решения". "Это было быстро и решительно, как и должно быть в таких ситуациях", - добавил Трамп.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Мирная договоренность Камбоджи и Таиланда была подписана в Малайзии в конце октября в присутствии Трампа, который еще в июле говорил, что власти стран согласились проработать урегулирование. За эти усилия президента США предлагали номинировать на Нобелевскую премию мира. Трамп называет конфликт Таиланда и Камбоджи одним из восьми конфликтов, разрешенных с его помощью.
Седьмого декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации возобновился. 27 декабря Таиланд и Камбоджа на переговорах в рамках Общего пограничного комитета на уровне министров обороны подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения войск на 800-километровой таиландско-камбоджийской границе после 20 дней интенсивных боев.
Последствия артиллерийского обстрела в провинции Сурин, Таиланд - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда
24 декабря, 21:35
 
В миреТаиландКамбоджаСШАДональд ТрампОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала