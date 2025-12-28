ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Организация Объединенных Наций почти не способствует разрешению украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, Штаты в миротворческих усилиях подменяют собой эту международную организацию, задача которой — мирно решать возникающие споры, тем самым предотвращая новые войны в мире.
"ООН должна стать активней и вовлеченней в мир во всем мире", — добавил хозяин Белого дома.
Сегодня Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде. В интервью Politico президент подчеркивал, что ни одно предложение главы киевского режима по урегулированию на Украине не будет иметь силы без его одобрения. При этом он высоко оценил шансы достичь договоренности с ним.
Как рассказал в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков, вариант Киева по завершению конфликта сильно отличается от обсуждаемого с Вашингтоном. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Американский мирный план
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
