ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Организация Объединенных Наций почти не способствует разрешению украинского конфликта, Организация Объединенных Наций почти не способствует разрешению украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

« "ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной", — написал он в Truth Social.

По словам американского лидера, Штаты в миротворческих усилиях подменяют собой эту международную организацию, задача которой — мирно решать возникающие споры, тем самым предотвращая новые войны в мире.

« "ООН должна стать активней и вовлеченней в мир во всем мире", — добавил хозяин Белого дома.

Сегодня Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде. В интервью Politico президент подчеркивал, что ни одно предложение главы киевского режима по урегулированию на Украине не будет иметь силы без его одобрения. При этом он высоко оценил шансы достичь договоренности с ним.

Как рассказал в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков , вариант Киева по завершению конфликта сильно отличается от обсуждаемого с Вашингтоном. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:

— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;

— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО

— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;

— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.

Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.

Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.