ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 28.12.2025 (обновлено: 19:23 28.12.2025)
ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп
ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп - РИА Новости, 28.12.2025
ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп
Организация Объединенных Наций почти не способствует разрешению украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.12.2025
ООН мало участвует в разрешении украинского конфликта, заявил Трамп

Трамп: ООН мало помогает в урегулировании украинского конфликта

© Getty Images / Tasos KatopodisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / Tasos Katopodis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Организация Объединенных Наций почти не способствует разрешению украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
"ООН очень мало содействовала или помогала с катастрофой, происходящей в настоящий момент между Россией и Украиной", — написал он в Truth Social.

По словам американского лидера, Штаты в миротворческих усилиях подменяют собой эту международную организацию, задача которой — мирно решать возникающие споры, тем самым предотвращая новые войны в мире.
"ООН должна стать активней и вовлеченней в мир во всем мире", — добавил хозяин Белого дома.
Сегодня Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде. В интервью Politico президент подчеркивал, что ни одно предложение главы киевского режима по урегулированию на Украине не будет иметь силы без его одобрения. При этом он высоко оценил шансы достичь договоренности с ним.
Как рассказал в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков, вариант Киева по завершению конфликта сильно отличается от обсуждаемого с Вашингтоном. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНМирный план США по УкраинеВ миреСШАДональд Трамп
 
 
