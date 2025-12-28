Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США подменяют ООН из-за ее беспомощности - РИА Новости, 28.12.2025
17:53 28.12.2025 (обновлено: 18:16 28.12.2025)
Трамп заявил, что США подменяют ООН из-за ее беспомощности
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в миротворческих усилиях подменяют собой ООН, эта организация якобы не помогает в урегулировании конфликтов.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в миротворческих усилиях подменяют собой ООН, эта организация якобы не помогает в урегулировании конфликтов.
"Со всеми войнами и конфликтами, которые я урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, восемь, возможно, США стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая очень мало помогала или содействовала", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Штаты сократили взносы в ООН. С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер.
"ООН должна стать активней и вовлеченней в мир во всем мире", - подчеркнул Трамп в своей публикации в соцсети.
Всемирная организация переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и, по совместительству, крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
