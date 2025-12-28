Трамп заявил, что США подменяют ООН из-за ее беспомощности

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в миротворческих усилиях подменяют собой ООН, эта организация якобы не помогает в урегулировании конфликтов.

"Со всеми войнами и конфликтами, которые я урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, восемь, возможно, США стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая очень мало помогала или содействовала", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Штаты сократили взносы в ООН . С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке : под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер.

"ООН должна стать активней и вовлеченней в мир во всем мире", - подчеркнул Трамп в своей публикации в соцсети.

Всемирная организация переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и, по совместительству, крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.