Трамп заявил, что США подменяют ООН из-за ее беспомощности
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в миротворческих усилиях подменяют собой ООН, эта организация якобы не помогает в урегулировании конфликтов.
2025-12-28T17:53:00+03:00
2025-12-28T18:16:00+03:00
Трамп заявил, что США подменяют ООН из-за ее беспомощности
Трамп: США подменяют ООН, так как она не помогает в миротворчестве
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в миротворческих усилиях подменяют собой ООН, эта организация якобы не помогает в урегулировании конфликтов.
"Со всеми войнами и конфликтами, которые я урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, восемь, возможно, США
стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая очень мало помогала или содействовала", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Ранее Штаты сократили взносы в ООН
. С Трампом случилось несколько курьезных эпизодов в день выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке
: под ним отключился эскалатор, в ходе речи перестал работать телесуфлер.
"ООН должна стать активней и вовлеченней в мир во всем мире", - подчеркнул Трамп в своей публикации в соцсети.
Всемирная организация переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и, по совместительству, крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.