Рейтинг@Mail.ru
В Испании заявили о разрыве Трампом союза с Европой - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 28.12.2025 (обновлено: 17:17 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/tramp-2065180143.html
В Испании заявили о разрыве Трампом союза с Европой
В Испании заявили о разрыве Трампом союза с Европой - РИА Новости, 28.12.2025
В Испании заявили о разрыве Трампом союза с Европой
Разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа можно считать главным событием 2025 года, пишет испанская газета El Pais. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:06:00+03:00
2025-12-28T17:17:00+03:00
в мире
европа
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef2321beb4c04b955737ccbed19d334.jpg
https://ria.ru/20251228/zelenskiy-2065150869.html
https://ria.ru/20251228/vasilev-2064880925.html
европа
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3469e337de0dffcdf6bfc6fce2b574a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Европа, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
В Испании заявили о разрыве Трампом союза с Европой

El Pais: разрыв союза США с Европой стал символом 2025 года

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа можно считать главным событием 2025 года, пишет испанская газета El Pais.
"Оглядываясь на прошедший год, то одной новости достаточно, чтобы сделать его символом нашей эпохи: в 2025 году США разорвали свой давний восьмидесятилетний союз с Европой — вероятно, самый продолжительный в истории", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"В десять раз больше": новое требование Зеленского вызвало удивление в США
11:14
Издание также подчеркивает, что НАТО продолжает существовать только на бумаге и создается впечатление, что статья 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности — всего лишь пустая декларация.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Через два месяца". Трамп готовит для всего мира еще один "сюрприз"
08:00
 
В миреЕвропаВашингтон (штат)СШАДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала