СМИ: в секретной директиве Трампа содержались названия 24 наркогруппировок

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Названия 24 группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков на территорию США, содержались в секретной директиве американского президента Дональда Трампа Пентагону о нанесении ударов на море, сообщает газета New York Times.
Ранее газета сообщала, что в августе 2025 года Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривал применение военной силы за пределами США.
"Он (документ - ред.) указывал (главе Пентагона Питу - ред.) Хегсету охотиться в международных водах на судна, которые перевозили наркотики для любой из двадцати четырёх "наркотеррористических" группировок. В прикреплённом списке содержались группировки из Венесуэлы", - говорится в статье.
Издание уточняет, что секретный список включал в себе крупные картели и группировки, которые ранее администрация президента Трампа признала террористическими.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с государством. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.