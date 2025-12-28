https://ria.ru/20251228/tottenkhem-2065234779.html
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в дерби благодаря дебютному голу Грея
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках 18-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
