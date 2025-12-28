Рейтинг@Mail.ru
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в дерби благодаря дебютному голу Грея
Футбол
 
21:35 28.12.2025
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в дерби благодаря дебютному голу Грея
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках 18-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
спорт, английская премьер-лига (апл), тоттенхэм хотспур, кристал пэлас, брентфорд
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Тоттенхэм Хотспур, Кристал Пэлас, Брентфорд
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в дерби благодаря дебютному голу Грея

"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в дерби в АПЛ благодаря дебютному голу Грея

Арчи Грей
Арчи Грей - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / Vince Mignott/MB Media
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча на поле "Кристал Пэлас" завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором гола на 42-й минуте стал Арчи Грей, который впервые забил за "Тоттенхэм". Главный арбитр матча Джарред Джиллет после просмотра видеоповторов отменил два гола форварда "шпор" Ришарлисона из-за офсайда (17, 77).
Английская премьер-лига (АПЛ)
28 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
42‎’‎ • Арчи Грей
(Ришарлисон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тоттенхэм", до этого проигравший две встречи подряд, набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Кристал Пэлас" проиграл в третьем матче чемпионата страны кряду и с 26 баллами идет девятым.
В следующем туре "Тоттенхэм" сыграет с "Брентфордом" в гостях 1 января. В этот же день "Кристал Пэлас" на своем поле проведет дерби с "Фулхэмом".
