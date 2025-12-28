https://ria.ru/20251228/torzhok-2065173448.html
В Торжке вспыхнул пожар на складе обувной фабрики
В Торжке вспыхнул пожар на складе обувной фабрики - РИА Новости, 28.12.2025
В Торжке вспыхнул пожар на складе обувной фабрики
Склад обувной фабрики горит на площади пять тысяч "квадратов" в городе Торжок Тверской области, возгорание уже локализовано, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:07:00+03:00
2025-12-28T14:07:00+03:00
2025-12-28T14:31:00+03:00
происшествия
торжок
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065173299_0:404:803:856_1920x0_80_0_0_050a35ec7137fe97064fc09aafcbc4ce.jpg
https://ria.ru/20251228/sochi-2065172360.html
торжок
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065173299_0:329:803:931_1920x0_80_0_0_403015a1cd933d07e6a054409a88d216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, торжок, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Торжок, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Торжке вспыхнул пожар на складе обувной фабрики
В Торжке вспыхнул пожар на складе обувной фабрики, возгорание локализовано