В посольстве КНР заявили, что Тайвань может стать пороховой бочкой

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Тайвань может стать пороховой бочкой, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне после объявления о продажи крупной партии американского оружия острову.

"Сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня", пытаются продвигать свою сепаратистскую повестку дня и противодействовать воссоединению посредством наращивания военной мощи, растрачивая деньги налогоплательщиков на закупку оружия и даже рискуя превратить Тайвань в "пороховую бочку", - сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона об одобренных для продажи Тайваню оружия, техники и военных услуг на 11,1 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.

По словам высокопоставленного дипломата, "такие действия не смогут предотвратить неизбежный провал "независимости Тайваня" и лишь ускорят приближение Тайваньского пролива к опасности военного конфликта".

Поставки американского оружия Тайваню - неверный намек, предупредил Лю Пэнъюй. "Этот шаг грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, посягает на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая, подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе и посылает крайне неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китай решительно осуждает и категорически против этого", - указал официальный представитель посольства.

По словам высокопоставленного дипломата, "Китай немедленно выразил серьезный протест американской стороне".

Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.