В посольстве КНР заявили, что Тайвань может стать пороховой бочкой
04:26 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/tayvan-2065128333.html
В посольстве КНР заявили, что Тайвань может стать пороховой бочкой
В посольстве КНР заявили, что Тайвань может стать пороховой бочкой - РИА Новости, 28.12.2025
В посольстве КНР заявили, что Тайвань может стать пороховой бочкой
Тайвань может стать пороховой бочкой, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне после объявления о продажи крупной партии американского оружия острову. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T04:26:00+03:00
2025-12-28T04:26:00+03:00
в мире
китай
тайвань
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
китай
тайвань
вашингтон (штат)
В посольстве КНР заявили, что Тайвань может стать пороховой бочкой

Лю Пэнъюй: Тайвань может стать пороховой бочкой из-за поставок оружия США

Тайбей
Тайбей
Тайбей. Архивное фото
Тайбей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Тайвань может стать пороховой бочкой, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне после объявления о продажи крупной партии американского оружия острову.
"Сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня", пытаются продвигать свою сепаратистскую повестку дня и противодействовать воссоединению посредством наращивания военной мощи, растрачивая деньги налогоплательщиков на закупку оружия и даже рискуя превратить Тайвань в "пороховую бочку", - сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона об одобренных для продажи Тайваню оружия, техники и военных услуг на 11,1 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.
По словам высокопоставленного дипломата, "такие действия не смогут предотвратить неизбежный провал "независимости Тайваня" и лишь ускорят приближение Тайваньского пролива к опасности военного конфликта".
Поставки американского оружия Тайваню - неверный намек, предупредил Лю Пэнъюй. "Этот шаг грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, посягает на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая, подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе и посылает крайне неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китай решительно осуждает и категорически против этого", - указал официальный представитель посольства.
По словам высокопоставленного дипломата, "Китай немедленно выразил серьезный протест американской стороне".
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
