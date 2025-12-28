Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии - РИА Новости, 28.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 28.12.2025 (обновлено: 15:59 28.12.2025)
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
Президент Владимир Путин подписал закон об учете времени службы добровольцами на спецоперации в пенсии за выслугу лет. РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии

Путин подписал закон об учете времени службы добровольцами на СВО в пенсии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об учете времени службы добровольцами на спецоперации в пенсии за выслугу лет.
Документ позволит засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне", при назначении выплат.
Мать Владимира благодарит Ису за помощь - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Каждый выезд может стать последним". На что идут добровольцы в зоне СВО
5 декабря, 08:00
Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будут учитывать в льготном исчислении.
Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения, поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях.
В сентябре Путин подписал закон, благодаря которому добровольцы могут получать воинские звания без необходимости прохождения сборов.
Гавриил возле РЭБ-установки Покров - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Проскочить нереально". Чем бойцы-добровольцы удивили ВСУ
30 сентября, 08:00
 
