Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
Президент Владимир Путин подписал закон об учете времени службы добровольцами на спецоперации в пенсии за выслугу лет. РИА Новости, 28.12.2025
