В Москве суд рассмотрит дело экс-главы дептранса Ярославской области

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бывший руководитель департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных с супругом и еще тремя фигурантами предстанут перед судом по обвинению в коррупции, предварительное слушание пройдет в понедельник в Замоскворецком районном суде Москвы, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

О задержании Черемных и ряда других госслужащих по подозрению в получении взятки 24 мая 2023 года сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В областном правительстве пояснили, что по приказу главы региона с 24 мая эти должностные лица уволены. Черемных возглавляла ярославский дептранс с марта 2022 года, а прежде работала в министерстве транспорта Тверской области. В Ярославской области Черемных была, в частности, ответственна за проводимую в регионе транспортную реформу.

Черемных с мая 2023 года находилась под стражей, ей предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в особо крупном размере), также среди обвиняемых по делу оказались бывший директор государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области" Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский. По данным регионального управления СК РФ, фигуранты с февраля по май 2023 года "получили в качестве взятки денежные средства от частных предпринимателей за общее покровительство по службе".

Согласно материалам, в числе обвиняемых оказались муж экс-главы дептранса Степан Черемных и ее бывшая подчиненная Лидия Кочергаева. Дело поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

"Назначено предварительное слушание на 29 декабря 14.00 мск", - говорится в материалах.

Уточняется, что Степан Черемных обвиняется по части 4 статьи 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), остальные фигуранты - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в особо крупном размере). Санкции этих статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.