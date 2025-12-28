Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд рассмотрит дело экс-главы дептранса Ярославской области - РИА Новости, 28.12.2025
20:26 28.12.2025
В Москве суд рассмотрит дело экс-главы дептранса Ярославской области
В Москве суд рассмотрит дело экс-главы дептранса Ярославской области - РИА Новости, 28.12.2025
В Москве суд рассмотрит дело экс-главы дептранса Ярославской области
Бывший руководитель департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных с супругом и еще тремя фигурантами предстанут перед судом по обвинению в... РИА Новости, 28.12.2025
происшествия
россия
ярославская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, ярославская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ярославская область, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве суд рассмотрит дело экс-главы дептранса Ярославской области

РИА Новости: в Москве рассмотрят дело экс-главы ярославского дептранса Черемных

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бывший руководитель департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных с супругом и еще тремя фигурантами предстанут перед судом по обвинению в коррупции, предварительное слушание пройдет в понедельник в Замоскворецком районном суде Москвы, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
О задержании Черемных и ряда других госслужащих по подозрению в получении взятки 24 мая 2023 года сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В областном правительстве пояснили, что по приказу главы региона с 24 мая эти должностные лица уволены. Черемных возглавляла ярославский дептранс с марта 2022 года, а прежде работала в министерстве транспорта Тверской области. В Ярославской области Черемных была, в частности, ответственна за проводимую в регионе транспортную реформу.
Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве
16 июля, 17:20
Экс-главу компании "Ярдормост" арестовали по обвинению во взяточничестве
16 июля, 17:20
Черемных с мая 2023 года находилась под стражей, ей предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в особо крупном размере), также среди обвиняемых по делу оказались бывший директор государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области" Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский. По данным регионального управления СК РФ, фигуранты с февраля по май 2023 года "получили в качестве взятки денежные средства от частных предпринимателей за общее покровительство по службе".
Согласно материалам, в числе обвиняемых оказались муж экс-главы дептранса Степан Черемных и ее бывшая подчиненная Лидия Кочергаева. Дело поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
"Назначено предварительное слушание на 29 декабря 14.00 мск", - говорится в материалах.
Уточняется, что Степан Черемных обвиняется по части 4 статьи 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), остальные фигуранты - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в особо крупном размере). Санкции этих статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Согласно материалам, дело расследовало Главное следственное управление СК РФ. В одно производство с делом Черемных объединялись около десяти уголовных дел, в том числе связанных с ограничением конкуренции при заключении контрактов на регулярные пассажирские перевозки автотранспортом по регулируемым тарифам. По этим делам к октябрю 2024 года было десять обвиняемых, шесть из которых находились на свободе.
Экс-главу филиала строительного управления осудили за взятки на контрактах
26 декабря, 11:48
Экс-главу филиала строительного управления осудили за взятки на контрактах
26 декабря, 11:48
 
ПроисшествияРоссияЯрославская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
