Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке теракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Троих жителей свердловского Верхнего Дуброво обвинили в подготовке теракта, следует из картотеки областного суда.

По данным СМИ, речь идет о членах одной семьи: двух братьях и сестре — Артеме, Алексее и Татьяне Назаровых.

В карточке дела указано, что в отношении них возбудили уголовные дела по статье о приготовлении к террористическому акту. Их также включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга . Им грозит до 18 лет лишения свободы.

Преступники были арестованы Верх-Исетским районным судом, а затем обжаловали меру пресечения.