Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке теракта
Троих жителей свердловского Верхнего Дуброво обвинили в подготовке теракта, следует из картотеки областного суда. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T18:01:00+03:00
2025-12-28T18:01:00+03:00
2025-12-28T19:30:00+03:00
Трех членов семьи из Верхнего Дуброво обвинили в подготовке теракта