Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке теракта
18:01 28.12.2025 (обновлено: 19:30 28.12.2025)
Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке теракта
Троих жителей свердловского Верхнего Дуброво обвинили в подготовке теракта, следует из картотеки областного суда. РИА Новости, 28.12.2025
происшествия, россия, свердловский областной суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), свердловская область
Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке теракта

Трех членов семьи из Верхнего Дуброво обвинили в подготовке теракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Троих жителей свердловского Верхнего Дуброво обвинили в подготовке теракта, следует из картотеки областного суда.
По данным СМИ, речь идет о членах одной семьи: двух братьях и сестре — Артеме, Алексее и Татьяне Назаровых.
В карточке дела указано, что в отношении них возбудили уголовные дела по статье о приготовлении к террористическому акту. Их также включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Им грозит до 18 лет лишения свободы.
Преступники были арестованы Верх-Исетским районным судом, а затем обжаловали меру пресечения.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда, их жалобы не удовлетворили.
