СМИ узнали о ссоре Мерца и Макрона из-за Путина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения главы Пятой республики возобновить диалог российским лидером с Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Der Spiegel.
"Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией", — говорится в материале.
Издание отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами все сложнее маскировать, и их прямое столкновение уже не кажется невозможным.
На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.