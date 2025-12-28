Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото

СМИ узнали о ссоре Мерца и Макрона из-за Путина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения главы Пятой республики возобновить диалог российским лидером с Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Der Spiegel.

"Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем . Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией", — говорится в материале.

Издание отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами все сложнее маскировать, и их прямое столкновение уже не кажется невозможным.

На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

Позже издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Берлин сдержанно отреагировал на заявление Макрона . Так, канцлер ФРГ не считает это предложение "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".