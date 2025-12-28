Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о ссоре Мерца и Макрона из-за Путина - РИА Новости, 28.12.2025
09:24 28.12.2025 (обновлено: 17:32 28.12.2025)
СМИ узнали о ссоре Мерца и Макрона из-за Путина
Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения главы Пятой республики... РИА Новости, 28.12.2025
СМИ узнали о ссоре Мерца и Макрона из-за Путина

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения главы Пятой республики возобновить диалог российским лидером с Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Der Spiegel.
"Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией", — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине
23 декабря, 12:50
Издание отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами все сложнее маскировать, и их прямое столкновение уже не кажется невозможным.
На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
Позже издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Берлин сдержанно отреагировал на заявление Макрона. Так, канцлер ФРГ не считает это предложение "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Победа над Россией". На Западе указали на важную деталь в словах Макрона
Вчера, 15:37
 
