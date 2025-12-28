https://ria.ru/20251228/ssha-2065236080.html
Трамп заявил о финальных стадиях обсуждений по Украине
Трамп заявил о финальных стадиях обсуждений по Украине - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп заявил о финальных стадиях обсуждений по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:41:00+03:00
2025-12-28T21:41:00+03:00
2025-12-28T21:45:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20251228/tramp-2065236259.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дональд трамп, сша
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дональд Трамп, США
Трамп заявил о финальных стадиях обсуждений по Украине
Трамп: конфликт на Украине либо закончится, либо продолжится еще долгое время