Трамп заявил о финальных стадиях обсуждений по Украине - РИА Новости, 28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 28.12.2025 (обновлено: 21:45 28.12.2025)
Трамп заявил о финальных стадиях обсуждений по Украине
Трамп: конфликт на Украине либо закончится, либо продолжится еще долгое время

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях, он либо завершится, либо будет продолжаться еще долгое время, чего не хочет никто, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим…, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого", - сказал Трамп журналистам.
Трамп назвал переговоры по Украине "не настолько сложными"
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала