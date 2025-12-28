Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина
20:52 28.12.2025
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина - РИА Новости, 28.12.2025
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США и с... РИА Новости, 28.12.2025
2025
США
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина

Ушаков: Трамп и Путин обсудили перспективы экономического сотрудничества

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США и с Россией, и с Украиной, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной", — сказал Ушаков журналистам.
Трамп и Путин обсудили прекращение огня на Украине, заявил Ушаков
