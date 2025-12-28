https://ria.ru/20251228/ssha-2065226272.html
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина - РИА Новости, 28.12.2025
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США и с... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:52:00+03:00
2025-12-28T20:52:00+03:00
2025-12-28T21:01:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251228/ushakov-2065226764.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Ушаков рассказал детали разговора Трампа и Путина
Ушаков: Трамп и Путин обсудили перспективы экономического сотрудничества
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США и с Россией, и с Украиной, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной", — сказал Ушаков журналистам.