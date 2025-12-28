Нетаньяху может попросить США одобрить новую операцию в Газе, сообщил CNN

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в США может попросить у президента Штатов Дональда Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа, сообщает телеканал Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в США может попросить у президента Штатов Дональда Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.

"Израильские источники предполагают, что Нетаньяху может попросить одобрения еще одной военной операции внутри Газы, прежде чем согласиться на продвижение прекращения огня - это будет последняя демонстрация силы, чтобы удовлетворить его партнеров перед дальнейшими уступками", - сообщает телеканал.

Источники отметили, что подход премьера Израиля, вероятно, предполагает разработку всеобъемлющего пакета увязок: прогресс в Газе будет в том числе связан с гарантиями безопасности против Ирана и Ливана.

Источник в министерстве главы правительства Израиля сообщал РИА Новости 8 декабря, что Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.

В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.