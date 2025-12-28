Рейтинг@Mail.ru
14:10 28.12.2025 (обновлено: 14:13 28.12.2025)
США не смогут сдержать КНР продажей оружия Тайваню, заявили в посольстве
в мире, китай, тайвань, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Китай, Тайвань, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. США не смогут сдержать Китай через продажи оружия Тайваню, заявило посольство КНР РИА Новости.
"Использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не увенчается успехом", - сказал официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
26 декабря, 12:10
Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона об одобренных для продажи Тайваню оружия, техники и военных услуг на 11,1 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.
По словам высокопоставленного дипломата, вопрос Тайваня является для КНР красной линией, которую США пересекать нельзя. Лю Пэнъюй подчеркнул, что никто не должен недооценивать волю Китая защищать свой суверенитет.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Посольство Китая заявило, что США приближают конфликт в регионе
09:40
 
