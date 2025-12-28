https://ria.ru/20251228/ssha-2065140932.html
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи - РИА Новости, 28.12.2025
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи
Власти США направили более 2,4 миллиона долларов на программы, продвигающие использование насекомых в качестве пищи для людей, домашних животных и скота,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T08:52:00+03:00
2025-12-28T08:52:00+03:00
2025-12-28T08:52:00+03:00
в мире
сша
кентукки
рэнд пол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
https://ria.ru/20180526/1521235328.html
сша
кентукки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кентукки, рэнд пол
В мире, США, Кентукки, Рэнд Пол
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи
Власти США выделили $2,4 млн на разведение насекомых как еды для людей
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти США направили более 2,4 миллиона долларов на программы, продвигающие использование насекомых в качестве пищи для людей, домашних животных и скота, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный доклад о расточительных расходах федерального бюджета США.
"Национальный научный фонд выделил 2 494 321 доллар на проекты вроде "Центра экологической устойчивости через разведение насекомых" и "Центра биопроизводства и инноваций на основе насекомых", которые продвигают насекомых как "еду для человека", а также для домашних животных и сельскохозяйственных животных", - говорится в докладе сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнд Пола
.
Исследования показывают, что ажиотаж вокруг этой идеи опережает науку: промышленное разведение насекомых сталкивается с серьёзными экономическими и техническими ограничениями, делая массовое производство дорогим и нестабильным.
В связи с этим сенатор призвал прекратить финансирование подобных проектов за счёт налогоплательщиков.