США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти США направили более 2,4 миллиона долларов на программы, продвигающие использование насекомых в качестве пищи для людей, домашних животных и скота, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный доклад о расточительных расходах федерального бюджета США.

Рэнд Пола. "Национальный научный фонд выделил 2 494 321 доллар на проекты вроде "Центра экологической устойчивости через разведение насекомых" и "Центра биопроизводства и инноваций на основе насекомых", которые продвигают насекомых как "еду для человека", а также для домашних животных и сельскохозяйственных животных", - говорится в докладе сенатора-республиканца от штата Кентукки

Исследования показывают, что ажиотаж вокруг этой идеи опережает науку: промышленное разведение насекомых сталкивается с серьёзными экономическими и техническими ограничениями, делая массовое производство дорогим и нестабильным.