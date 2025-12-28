Рейтинг@Mail.ru
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ssha-2065140932.html
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи - РИА Новости, 28.12.2025
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи
Власти США направили более 2,4 миллиона долларов на программы, продвигающие использование насекомых в качестве пищи для людей, домашних животных и скота,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T08:52:00+03:00
2025-12-28T08:52:00+03:00
в мире
сша
кентукки
рэнд пол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
https://ria.ru/20180526/1521235328.html
сша
кентукки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кентукки, рэнд пол
В мире, США, Кентукки, Рэнд Пол
США направили миллионы долларов на продвижение насекомых как пищи

Власти США выделили $2,4 млн на разведение насекомых как еды для людей

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти США направили более 2,4 миллиона долларов на программы, продвигающие использование насекомых в качестве пищи для людей, домашних животных и скота, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный доклад о расточительных расходах федерального бюджета США.
"Национальный научный фонд выделил 2 494 321 доллар на проекты вроде "Центра экологической устойчивости через разведение насекомых" и "Центра биопроизводства и инноваций на основе насекомых", которые продвигают насекомых как "еду для человека", а также для домашних животных и сельскохозяйственных животных", - говорится в докладе сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнд Пола.
Исследования показывают, что ажиотаж вокруг этой идеи опережает науку: промышленное разведение насекомых сталкивается с серьёзными экономическими и техническими ограничениями, делая массовое производство дорогим и нестабильным.
В связи с этим сенатор призвал прекратить финансирование подобных проектов за счёт налогоплательщиков.
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, употребление насекомых в пищу может решить проблему глобального голода и повысить уровень здоровья по всему миру - РИА Новости, 1920, 26.05.2018
"Вкусно и полезно, а холестерина нет". Почему люди едят насекомых и червей
26 мая 2018, 08:00
 
В миреСШАКентуккиРэнд Пол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала