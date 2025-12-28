https://ria.ru/20251228/ssha-2065136768.html
В США предупредили о росте заболеваемости "гонконгским гриппом"
В США предупредили о росте заболеваемости "гонконгским гриппом"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рост заболеваемости "гонконгским гриппом" фиксируется в США, при этом почти 90% выявленных случаев приходятся на новую мутацию вируса, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американской санитарной службы.
"Из 163 вирусов гриппа A(H3N2), собранных с 28 сентября 2025 года и прошедших дополнительный генетический анализ в CDC, 89% относились к субкладу K", - говорится в сообщении американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По сведениям американской санитарной службы, в этом сезоне в США
распространяется в основном грипп типа A. Из почти 550 выявленных за неделю случаев подавляющее большинство пришлось на этот тип вируса, тогда как грипп B встречался значительно реже, следует из информации службы.
CDC отметил, что сезонный грипп постепенно набирает обороты в большинстве регионов страны, при этом, несмотря на рост числа случаев, показатели тяжести заболевания пока остаются низкими, а сам эпидсезон только начинается.
Вирус A(H3N2) впервые появился в Азии
в 1968 году и вызвал пандемию гриппа 1968-1969 годов. С тех пор H3N2 стал одним из основных подтипов сезонных вирусов гриппа, циркулирующих по всему миру и способствующих ежегодным эпидемиям.