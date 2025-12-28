В США предупредили о росте заболеваемости "гонконгским гриппом"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рост заболеваемости "гонконгским гриппом" фиксируется в США, при этом почти 90% выявленных случаев приходятся на новую мутацию вируса, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американской санитарной службы.

"Из 163 вирусов гриппа A(H3N2), собранных с 28 сентября 2025 года и прошедших дополнительный генетический анализ в CDC, 89% относились к субкладу K", - говорится в сообщении американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По сведениям американской санитарной службы, в этом сезоне в США распространяется в основном грипп типа A. Из почти 550 выявленных за неделю случаев подавляющее большинство пришлось на этот тип вируса, тогда как грипп B встречался значительно реже, следует из информации службы.

CDC отметил, что сезонный грипп постепенно набирает обороты в большинстве регионов страны, при этом, несмотря на рост числа случаев, показатели тяжести заболевания пока остаются низкими, а сам эпидсезон только начинается.