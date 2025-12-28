Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз рассказал, что привез из Великого Устюга в резиденцию в США - РИА Новости, 28.12.2025
07:15 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ssha-2065136010.html
Дед Мороз рассказал, что привез из Великого Устюга в резиденцию в США
Дед Мороз рассказал, что привез из Великого Устюга в резиденцию в США - РИА Новости, 28.12.2025
Дед Мороз рассказал, что привез из Великого Устюга в резиденцию в США
Дед Мороз, приехавший на Новый год в свою резиденцию в США из России, сообщил в интервью РИА Новости, что привез с собой из Великого Устюга настоящие русские... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T07:15:00+03:00
2025-12-28T07:15:00+03:00
в мире
великий устюг
сша
россия
дед мороз
санта-клаус
великий устюг
сша
россия
в мире, великий устюг, сша, россия, дед мороз, санта-клаус
В мире, Великий Устюг, США, Россия, Дед Мороз, Санта-Клаус
Дед Мороз рассказал, что привез из Великого Устюга в резиденцию в США

РИА Новости: Дед Мороз привез из Великого Устюга в США самовары и пряники

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Дед Мороз, приехавший на Новый год в свою резиденцию в США из России, сообщил в интервью РИА Новости, что привез с собой из Великого Устюга настоящие русские самовары, пряники, баранки и, конечно же, елку.
Резиденция Деда Мороза, где он принимает детей и взрослых, открылась в крупнейшем пригороде Вашингтона: городе Роквилл. Новогодний волшебник поделился, что обычно живет в Великом Устюге, но на Северном полюсе у него есть дача. Там он расслабляется после российских холодов.
"По пути с Северного полюса я заехал в Великий Устюг и взял там самовары, пряники, баранки, конфеты и елку", - сказал агентству Дед Мороз.
Герой новогоднего торжества отметил, что решил побаловать детей русскими угощениями, поскольку в США такой еды нет.
Дед Мороз поведал, что в США добирался по снегу на оленях. Упряжку он оставил отдыхать на Оленьей улице неподалеку от своей резиденции.
"На границах никто меня не останавливал, все пропускали без проблем", - уточнил собеседник агентства.
Кроме того, Дед Мороз подчеркнул, что во время своего нынешнего визита в Америку хотел бы познакомиться с Санта-Клаусом.
"Пока мы с ним не виделись, но я собираюсь к нему наведаться. Ищу кого-то, кто знает его адрес. Надо же познакомиться с коллегой", - поделился планами главный персонаж новогоднего праздника.
Дед Мороз поведал, что хотел бы рассказать детям и взрослым в США, как хорошо в РФ, какая красивая там зима, и как замечательно люди отмечают праздники. Сказочный герой также пожелал всем быть счастливыми и здоровыми в Новом году, и чтобы родные и друзья всегда были рядом.
Резиденция Деда Мороза в Роквилле будет работать до начала января.
В миреВеликий УстюгСШАРоссияДед МорозСанта-Клаус
 
 
