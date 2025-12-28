Дед Мороз рассказал, что привез из Великого Устюга в резиденцию в США

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Дед Мороз, приехавший на Новый год в свою резиденцию в США из России, сообщил в интервью РИА Новости, что привез с собой из Великого Устюга настоящие русские самовары, пряники, баранки и, конечно же, елку.

"По пути с Северного полюса я заехал в Великий Устюг и взял там самовары, пряники, баранки, конфеты и елку", - сказал агентству Дед Мороз.

Герой новогоднего торжества отметил, что решил побаловать детей русскими угощениями, поскольку в США такой еды нет.

Дед Мороз поведал, что в США добирался по снегу на оленях. Упряжку он оставил отдыхать на Оленьей улице неподалеку от своей резиденции.

"На границах никто меня не останавливал, все пропускали без проблем", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, Дед Мороз подчеркнул, что во время своего нынешнего визита в Америку хотел бы познакомиться с Санта-Клаусом

"Пока мы с ним не виделись, но я собираюсь к нему наведаться. Ищу кого-то, кто знает его адрес. Надо же познакомиться с коллегой", - поделился планами главный персонаж новогоднего праздника.

Дед Мороз поведал, что хотел бы рассказать детям и взрослым в США, как хорошо в РФ , какая красивая там зима, и как замечательно люди отмечают праздники. Сказочный герой также пожелал всем быть счастливыми и здоровыми в Новом году, и чтобы родные и друзья всегда были рядом.