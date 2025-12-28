Рейтинг@Mail.ru
Число отмен и задержек рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч - РИА Новости, 28.12.2025
05:27 28.12.2025
Число отмен и задержек рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч
Число отмененных и задержанных рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. РИА Новости, 28.12.2025
в мире, сша, нью-йорк (город)
В мире, США, Нью-Йорк (город)
Число отмен и задержек рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч

FlightAware: число отмен и задержек рейсов в США превысило 10 тысяч

© AP Photo / Marcio Jose SanchezТерминал международного аэропорта Сан-Франциско
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Число отмененных и задержанных рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
Согласно данным сервиса, по состоянию на 5.10 мск общее число отмененных рейсов внутри США, а также в страну или из страны составляет 999, число задержанных – 9010.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в некоторых районах Нью-Йорка выпало более 15 сантиметров снега, а в отдельных зонах одноименного штата - до 25 сантиметров.
Телеканал CBS отмечает, что метеорологические предупреждения разного уровня затронули в общей сложности более 20 миллионов человек.
В мире, США, Нью-Йорк (город)
 
 
