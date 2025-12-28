https://ria.ru/20251228/ssha-2065130948.html
Число отмен и задержек рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч
Число отмен и задержек рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч - РИА Новости, 28.12.2025
Число отмен и задержек рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч
Число отмененных и задержанных рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T05:27:00+03:00
2025-12-28T05:27:00+03:00
2025-12-28T05:27:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149842/52/1498425218_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_a47d5dc91318beed051f634e88b5f272.jpg
https://ria.ru/20250821/aviatsiya-2036824760.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149842/52/1498425218_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_a8454b885af219a2b2833fa0310b7e32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город)
В мире, США, Нью-Йорк (город)
Число отмен и задержек рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч
FlightAware: число отмен и задержек рейсов в США превысило 10 тысяч