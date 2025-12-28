СМИ: демократы критикуют Трампа за отказ судить выживших "наркоторговцев"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Члены Демократической партии США критикуют американские власти за то, что они не судят выживших при ударах на море якобы наркоторговцев, а передают их в другие государства, сообщила газета Washington Post.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что двух человек, выживших в результате атаки, репатриируют в страны своего происхождения для судебного преследования. Газета Universo 21 октября написала, что власти Эквадора освободили выжившего при нападении американских военных на подводную лодку, предположительно, перевозившую груз наркотиков в Карибском море. Поскольку в прокуратуру не поступило никакой информации о преступлении, которая указывала бы на его совершение на территории республики, и в отношении него не велось судебное преследование, он не мог быть задержан. Другого выжившего при атаке отправили в родную Колумбию. По словам колумбийского министра внутренних дел Армандо Бенедетти, тот прибыл с черепно-мозговой травмой, находился под воздействием седативных препаратов и дышал через аппарат искусственной вентиляции легких. Власти объявили, что ему предъявят обвинение.
"Если эти люди действительно наркоторговцы и заслуживают смерти, почему же их подбирают и просто отпускают?" - задался вопросом член комитетов палаты представителей по разведке и иностранным делам демократ Хоакин Кастро, слова которого привело издание.
Как уточнила газета, некоторые американские чиновники считают, что, передавая выживших подозреваемых в наркоторговле другим государствам, США, по сути, избегают должного судебного расследования в отношении ударов, которые некоторые в стране считают незаконными, при этом сами доказательства на борту судов, по которым наносятся удары, уничтожаются. По мнению демократов, подобный подход вызывает вопросы о должной оценке уровня угрозы, а также смысла американских военных действий в Карибском море, добавило издание.
"Мы постоянно говорили, что наши разведслужбы были безусловно правы в подтверждении того, что лодки осуществляли контрабанду наркотиков, предназначенных для Америки. Эти же разведслужбы также подтверждают, что люди, занимающиеся перевозкой наркотиков, являются/были наркотеррористами, и мы придерживаемся этой оценки", - рассказал газете пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с государством. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.