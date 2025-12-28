СМИ: демократы критикуют Трампа за отказ судить выживших "наркоторговцев"

"Если эти люди действительно наркоторговцы и заслуживают смерти, почему же их подбирают и просто отпускают?" - задался вопросом член комитетов палаты представителей по разведке и иностранным делам демократ Хоакин Кастро, слова которого привело издание.

Как уточнила газета, некоторые американские чиновники считают, что, передавая выживших подозреваемых в наркоторговле другим государствам, США, по сути, избегают должного судебного расследования в отношении ударов, которые некоторые в стране считают незаконными, при этом сами доказательства на борту судов, по которым наносятся удары, уничтожаются. По мнению демократов, подобный подход вызывает вопросы о должной оценке уровня угрозы, а также смысла американских военных действий в Карибском море, добавило издание.