В России продлили срок переселения граждан из аварийного жилья

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 сентября 2028 года срока исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также о продлении на 2026 год ряда антикризисных мер.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документом продлевается возможность предоставления субъектам РФ , которые выполнили соответствующие обязательства, финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с законом, Минстрой России будет утверждать перечень направлений подготовки специальностей в области строительства.

Документом предусматривается, что правительство РФ установит основания для отмены документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, региональных и муниципальных властей.

Кроме того, законом до 31 декабря 2026 года продлевается срок, в течение которого в некоторых случаях допускается изменение существенных условий контракта на поставку лекарств, медицинских изделий и расходных материалов. Также на 2026 год продлевается срок, в течение которого правительство РФ вправе устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территориях воссоединенных субъектов РФ.

Согласно документу, в 2026 году правительство РФ вправе будет предусматривать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика, а также определять порядок осуществления закупок в указанных случаях. Заказчик должен заключить контракт с таким поставщиком не позднее 31 декабря 2026 года. Аналогичное право предоставляется высшему исполнительному органу Москвы

Также в 2026 году правительство РФ вправе будет принимать решения, предусматривающие: особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве; особенности проведения государственной экспертизы проектной документации; особенности подготовки, утверждения и внесения изменений в документацию по планировке территории, выдачи градостроительных планов земельных участков, информационного обеспечения градостроительной деятельности.