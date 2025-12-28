Рейтинг@Mail.ru
В России продлили срок переселения граждан из аварийного жилья
15:45 28.12.2025 (обновлено: 17:59 28.12.2025)
В России продлили срок переселения граждан из аварийного жилья
В России продлили срок переселения граждан из аварийного жилья
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 сентября 2028 года срока исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного... РИА Новости, 28.12.2025
общество
В России продлили срок переселения граждан из аварийного жилья

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 сентября 2028 года срока исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также о продлении на 2026 год ряда антикризисных мер.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
14:59
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
14:59
Документом продлевается возможность предоставления субъектам РФ, которые выполнили соответствующие обязательства, финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с законом, Минстрой России будет утверждать перечень направлений подготовки специальностей в области строительства.
Документом предусматривается, что правительство РФ установит основания для отмены документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, региональных и муниципальных властей.
Кроме того, законом до 31 декабря 2026 года продлевается срок, в течение которого в некоторых случаях допускается изменение существенных условий контракта на поставку лекарств, медицинских изделий и расходных материалов. Также на 2026 год продлевается срок, в течение которого правительство РФ вправе устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территориях воссоединенных субъектов РФ.
Путин подписал закон о допподдержке резидентов СЭЗ в новых регионах России
15:02
Путин подписал закон о допподдержке резидентов СЭЗ в новых регионах России
15:02
Согласно документу, в 2026 году правительство РФ вправе будет предусматривать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика, а также определять порядок осуществления закупок в указанных случаях. Заказчик должен заключить контракт с таким поставщиком не позднее 31 декабря 2026 года. Аналогичное право предоставляется высшему исполнительному органу Москвы.
Также в 2026 году правительство РФ вправе будет принимать решения, предусматривающие: особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве; особенности проведения государственной экспертизы проектной документации; особенности подготовки, утверждения и внесения изменений в документацию по планировке территории, выдачи градостроительных планов земельных участков, информационного обеспечения градостроительной деятельности.
Речь также идет о полномочиях кабмина принимать решения, предусматривающие выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в случаях, если установление таких особенностей необходимо для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX
14:50
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX
14:50
 
