В России продлили срок переселения граждан из аварийного жилья

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 сентября 2028 года срока исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также о продлении на 2026 год ряда антикризисных мер.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом продлевается возможность предоставления субъектам РФ, которые выполнили соответствующие обязательства, финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с законом, Минстрой России будет утверждать перечень направлений подготовки специальностей в области строительства.
Документом предусматривается, что правительство РФ установит основания для отмены документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, региональных и муниципальных властей.
Кроме того, законом до 31 декабря 2026 года продлевается срок, в течение которого в некоторых случаях допускается изменение существенных условий контракта на поставку лекарств, медицинских изделий и расходных материалов. Также на 2026 год продлевается срок, в течение которого правительство РФ вправе устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территориях воссоединенных субъектов РФ.
Согласно документу, в 2026 году правительство РФ вправе будет предусматривать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика, а также определять порядок осуществления закупок в указанных случаях. Заказчик должен заключить контракт с таким поставщиком не позднее 31 декабря 2026 года. Аналогичное право предоставляется высшему исполнительному органу Москвы.
Также в 2026 году правительство РФ вправе будет принимать решения, предусматривающие: особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве; особенности проведения государственной экспертизы проектной документации; особенности подготовки, утверждения и внесения изменений в документацию по планировке территории, выдачи градостроительных планов земельных участков, информационного обеспечения градостроительной деятельности.
Речь также идет о полномочиях кабмина принимать решения, предусматривающие выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в случаях, если установление таких особенностей необходимо для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.