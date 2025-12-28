Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника, заявил Баканов

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника в ходе пуска с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном " Роскосмосом ".

Он добавил, что все россияне могут гордиться тем, что 2025 год прошёл без аварий.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставил на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2.

После этого "Фрегат" вывел на заданные орбиты ещё 50 аппаратов. Среди них - четыре аппарата "Грифон" для съёмки Земли , несколько спутников автоматической идентификационный системы судов компании " Спутникс " и три спутника дистанционного зондирования Земли "Зоркий".