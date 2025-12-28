Рейтинг@Mail.ru
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника, заявил Баканов - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/sputniki-2065218532.html
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника, заявил Баканов
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника, заявил Баканов - РИА Новости, 28.12.2025
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника, заявил Баканов
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника в ходе пуска с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T19:44:00+03:00
2025-12-28T19:44:00+03:00
земля
дмитрий баканов
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_115:616:2661:2048_1920x0_80_0_0_9df32526460a24a557a6945e1d093e99.jpg
https://ria.ru/20251228/rossiya-2065204708.html
https://ria.ru/20251228/sputnik-2065205599.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_284:535:2302:2048_1920x0_80_0_0_2374d35b9199e88055ad639716a8296d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, дмитрий баканов, роскосмос
Земля, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника, заявил Баканов

Баканов: блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника в ходе пуска с Восточного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника в ходе пуска с космодрома Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли Аист-2Т с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли
Вчера, 17:31
Он добавил, что все россияне могут гордиться тем, что 2025 год прошёл без аварий.
Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставил на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2.
После этого "Фрегат" вывел на заданные орбиты ещё 50 аппаратов. Среди них - четыре аппарата "Грифон" для съёмки Земли, несколько спутников автоматической идентификационный системы судов компании "Спутникс" и три спутника дистанционного зондирования Земли "Зоркий".
Также на орбиты выведены спутник "Скорпион" разработки Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина, аппарат "Лобачевский" ННГУ имени Лобачевского с гиперспектральной и мультиспектральной камерой для оценки состояния растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах, четыре аппарата, созданные по образовательной программе Space-π.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли Аист-2Т с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Первые четыре спутника "Грифон" выведут на орбиту в ходе пуска "Союза-2.1б"
Вчера, 17:40
 
ЗемляДмитрий БакановРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала