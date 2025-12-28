Рейтинг@Mail.ru
Первые четыре спутника "Грифон" выведут на орбиту в ходе пуска "Союза-2.1б" - РИА Новости, 28.12.2025
Наука
 
17:40 28.12.2025 (обновлено: 18:15 28.12.2025)
Первые четыре спутника "Грифон" выведут на орбиту в ходе пуска "Союза-2.1б"
Первые четыре спутника "Грифон" выведут на орбиту в ходе пуска "Союза-2.1б"

Роскосмос: "Союз-2.1б" выведет на орбиту четыре малых спутника "Грифон"

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли Аист-2Т с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" с космодрома Восточный
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первые четыре малых аппарата оптико-электронной съёмки Земли группировки "Грифон" будут выведены на орбиту в ходе пуска ракеты "Союз-2.1б", состоявшегося в воскресенье с космодрома Восточный, следует из трансляции старта, которую провел "Роскосмос".
Ракета стартовала в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставит на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2. После этого развезет по заданным точкам вокруг Земли ещё 50 аппаратов.
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1а с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
26 декабря, 00:37
"Спутники на орбиту будут доставлять с помощью пусковых контейнеров от компании Aerospace Capital. Они сделали 17 специальных контейнеров, в которые упаковали 33 спутника... Больших спутников - девять, у каждого свой отдельный контейнер. Среди них, например, четыре аппарата "Грифон" для съёмки Земли", - сказала ведущая трансляции.
Кроме того, на орбиту будут доставлены несколько аппаратов автоматической идентификационный системы судов компании "Спутникс" и три спутника дистанционного зондирования Земли "Зоркий", изготовленные компанией в партнерстве с Государственной транспортно-лизинговой компанией (ГТЛК).
Помимо этого, в ходе воскресного пуска на орбите окажется спутник "Скорпион" разработки Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина. На его борту находится микролаборатория для изучения влияния космического пространства на флюоресцентные свойства микроорганизмов.
Как рассказали РИА Новости в компании "Геоскан", ещё одним аппаратом, запущенным в воскресенье, стал спутник "Лобачевский" ННГУ имени Лобачевского. На нем установлены мультиспектральная камера производства НПО "Лептон" и гиперспектральная камера, созданная в Самарском государственном университете имени Королёва. Спектральные данные будут обрабатываться с помощью программно-аппаратного комплекса разработки ННГУ, в совокупности они позволят оценивать состояние растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах.
Ракета космического назначения (РКН) Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Ракета "Союз" запустит 52 спутника с космодрома Восточный
25 декабря, 09:05
Также на "Фрегате" четыре аппарата, созданные по образовательной программе Space-π, которые будут следить за сельским хозяйством, погодой, электромагнитным загрязнением и тестировать новую аппаратуру.
Ранее сообщалось, что после запуска четырёх экспериментальных оптико-электронных спутников ДЗЗ "Грифон", в 2026 году начнётся развёртывание группировки из 132 серийных аппаратов. Изначально предполагалось, что они войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера", которой, однако, не нашлось места в новом Нацпроекте "Космос", представленном в 2025 году. Предполагалось, что в полном составе группировки "Грифонов" позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории России.
Ракета Союз-2.1б со спутниками Аист-2Т № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В России впервые запустили спутники по "космическому лизингу"
Вчера, 17:39
 
НаукаЗемляРоссияНижегородский государственный университетРоскосмос"Спутникс"
 
 
