Первые четыре спутника "Грифон" выведут на орбиту в ходе пуска "Союза-2.1б"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первые четыре малых аппарата оптико-электронной съёмки Земли группировки "Грифон" будут выведены на орбиту в ходе пуска ракеты "Союз-2.1б", состоявшегося в воскресенье с космодрома Восточный, следует из трансляции старта, которую провел "Роскосмос".

Ракета стартовала в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставит на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2. После этого развезет по заданным точкам вокруг Земли ещё 50 аппаратов.

"Спутники на орбиту будут доставлять с помощью пусковых контейнеров от компании Aerospace Capital. Они сделали 17 специальных контейнеров, в которые упаковали 33 спутника... Больших спутников - девять, у каждого свой отдельный контейнер. Среди них, например, четыре аппарата "Грифон" для съёмки Земли", - сказала ведущая трансляции.

Кроме того, на орбиту будут доставлены несколько аппаратов автоматической идентификационный системы судов компании " Спутникс " и три спутника дистанционного зондирования Земли "Зоркий", изготовленные компанией в партнерстве с Государственной транспортно-лизинговой компанией (ГТЛК).

Помимо этого, в ходе воскресного пуска на орбите окажется спутник "Скорпион" разработки Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцина. На его борту находится микролаборатория для изучения влияния космического пространства на флюоресцентные свойства микроорганизмов.

Как рассказали РИА Новости в компании "Геоскан", ещё одним аппаратом, запущенным в воскресенье, стал спутник "Лобачевский" ННГУ имени Лобачевского. На нем установлены мультиспектральная камера производства НПО "Лептон" и гиперспектральная камера, созданная в Самарском государственном университете имени Королёва. Спектральные данные будут обрабатываться с помощью программно-аппаратного комплекса разработки ННГУ, в совокупности они позволят оценивать состояние растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах.

Также на "Фрегате" четыре аппарата, созданные по образовательной программе Space-π, которые будут следить за сельским хозяйством, погодой, электромагнитным загрязнением и тестировать новую аппаратуру.