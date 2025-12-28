https://ria.ru/20251228/sport-2065214536.html
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче АПЛ
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче АПЛ - 28.12.2025
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче АПЛ
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче АПЛ
"Сандерленд" и "Лидс" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче АПЛ