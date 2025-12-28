Рейтинг@Mail.ru
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче АПЛ
Футбол
 
19:03 28.12.2025
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче АПЛ
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче АПЛ
"Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
спорт, английская премьер-лига (апл), сандерленд, лидс юнайтед
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Сандерленд" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Симон Адингра (28-я минута), у гостей отличился Доминик Калверт-Льюин (47).
Английская премьер-лига (АПЛ)
28 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Сандерленд
1 : 1
Лидс
28‎’‎ • Саймон Адингра
(Гранит Джака)
47‎’‎ • Доминик Кэлверт-Льюин
(Бренден Ааронсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сандерленд" (28 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Лидс" (20) идет 16-м.
В следующем туре "Сандерленд" примет "Манчестер Сити" 1 января. "Лидс" в тот же день сыграет в гостях с "Ливерпулем".
