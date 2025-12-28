Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 28.12.2025 (обновлено: 12:23 28.12.2025)
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Червоная Криница Запорожской области и Садовое Херсонской области, добавили в Минобороны РФ.
