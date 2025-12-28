https://ria.ru/20251228/spetsoperatsiya-2065155358.html
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.12.2025
ВСУ потеряли более 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
запорожская область
херсонская область
