ВС России освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
