ВС России освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР
12:16 28.12.2025 (обновлено: 12:56 28.12.2025)
ВС России освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР
ВС России освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили четыре населенных пункта в ДНР
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
