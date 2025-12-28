Рейтинг@Mail.ru
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожено в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 28.12.2025
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожено в Сумской области
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожено в Сумской области - РИА Новости, 28.12.2025
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожено в Сумской области
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожили в Сумской области в районе населенного пункта Низы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.12.2025
происшествия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожили в Сумской области в районе населенного пункта Низы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Низы Сумской области уничтожено крупное хранилище ГСМ для нужд ВСУ. Возгорание не могли потушить в течение нескольких часов", - сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
