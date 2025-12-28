https://ria.ru/20251228/spetsoperatsiya-2065134032.html
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожено в Сумской области
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожено в Сумской области - РИА Новости, 28.12.2025
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожено в Сумской области
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожили в Сумской области в районе населенного пункта Низы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T06:32:00+03:00
2025-12-28T06:32:00+03:00
2025-12-28T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3305e7f056d51f498bf3d0d5cef5829.jpg
https://ria.ru/20251228/spetsoperatsiya-2065130094.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d55c351a60c2f1415c24f8af17eaf9b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Крупное хранилище горючего для нужд ВСУ уничтожено в Сумской области
РИА Новости: ВС РФ уничтожили крупное хранилище горючего ВСУ в Сумской области