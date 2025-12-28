ВС России уничтожили робототехнические комплексы ВСУ западнее Гуляйполя

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение украинскими войсками беспилотных наземных робототехнических комплексов, задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям.

"После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по выявленным целям. Беспилотные платформы НРТК уничтожены ударами FPV-дронов, а также сбросами боеприпасов с БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.

В результате действий войск беспилотных систем нарушено снабжения ВСУ к западу от Гуляйполя, где украинская армия пытается закрепиться в лесополосах, стремясь замедлить дальнейшее продвижение группировки "Восток", отметили в МО РФ