Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили робототехнические комплексы ВСУ западнее Гуляйполя - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 28.12.2025 (обновлено: 06:32 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/spetsoperatsiya-2065130094.html
ВС России уничтожили робототехнические комплексы ВСУ западнее Гуляйполя
ВС России уничтожили робототехнические комплексы ВСУ западнее Гуляйполя - РИА Новости, 28.12.2025
ВС России уничтожили робототехнические комплексы ВСУ западнее Гуляйполя
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T05:02:00+03:00
2025-12-28T06:32:00+03:00
безопасность
россия
москва
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251228/spetsoperatsiya-2065118289.html
https://ria.ru/20251227/rossiya-2065099803.html
россия
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, москва, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили робототехнические комплексы ВСУ западнее Гуляйполя

БПЛА ВС РФ уничтожили робототехнические комплексы ВСУ западнее Гуляйполя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение украинскими войсками беспилотных наземных робототехнических комплексов, задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ
00:05
"После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по выявленным целям. Беспилотные платформы НРТК уничтожены ударами FPV-дронов, а также сбросами боеприпасов с БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.
В результате действий войск беспилотных систем нарушено снабжения ВСУ к западу от Гуляйполя, где украинская армия пытается закрепиться в лесополосах, стремясь замедлить дальнейшее продвижение группировки "Восток", отметили в МО РФ.
Группировка войск "Восток" 26 декабря освободила Гуляйполе, сообщил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск. Путин назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении
Вчера, 20:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала