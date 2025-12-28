https://ria.ru/20251228/spetsoperatsiya-2065118289.html
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ
Старший сержант Вооруженных сил России Владислав Болотов в ходе спецоперации целый день наблюдал за обнаруженной крупной группой ВСУ, чтобы выяснить их... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Старший сержант Вооруженных сил России Владислав Болотов в ходе спецоперации целый день наблюдал за обнаруженной крупной группой ВСУ, чтобы выяснить их намерения, нанести удар и застать врасплох, сообщили в Минобороны.
Болотов на одном из участков боевого соприкосновения выполнял задачи в составе разведывательного подразделения. Он со своей группой выдвинулся в указанный район, где в лесу услышал голоса.
Там, откуда они раздавались, группа российских бойцов обнаружила большое скопление живой силы ВСУ
и тяжелое орудие. Болотов принял решение оставаться на месте и наблюдать за действиями противника.
"Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное - куда он собирается нанести удар", — говорится в сообщении.
После этого сержант дал группе команду на отступление. В пункте временной дислокации он доложил о полученной информации командованию, после чего по противнику был нанесен превентивный удар.
"Благодаря смелым действиям и профессионализму старшего сержанта Владислава Болотова российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его, тем самым не позволив ему первому нанести удар по позициям российских войск", — добавили в Минобороны.