Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Старший сержант Вооруженных сил России Владислав Болотов в ходе спецоперации целый день наблюдал за обнаруженной крупной группой ВСУ, чтобы выяснить их намерения, нанести удар и застать врасплох, сообщили в Минобороны.

Болотов на одном из участков боевого соприкосновения выполнял задачи в составе разведывательного подразделения. Он со своей группой выдвинулся в указанный район, где в лесу услышал голоса.

Там, откуда они раздавались, группа российских бойцов обнаружила большое скопление живой силы ВСУ и тяжелое орудие. Болотов принял решение оставаться на месте и наблюдать за действиями противника.

"Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное - куда он собирается нанести удар", — говорится в сообщении.

После этого сержант дал группе команду на отступление. В пункте временной дислокации он доложил о полученной информации командованию, после чего по противнику был нанесен превентивный удар.