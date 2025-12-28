Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 28.12.2025 (обновлено: 02:05 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/spetsoperatsiya-2065118289.html
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ - РИА Новости, 28.12.2025
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ
Старший сержант Вооруженных сил России Владислав Болотов в ходе спецоперации целый день наблюдал за обнаруженной крупной группой ВСУ, чтобы выяснить их... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T00:05:00+03:00
2025-12-28T02:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3305e7f056d51f498bf3d0d5cef5829.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065084206.html
https://ria.ru/20251227/svo-2065040881.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d55c351a60c2f1415c24f8af17eaf9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ

Российские бойцы застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Старший сержант Вооруженных сил России Владислав Болотов в ходе спецоперации целый день наблюдал за обнаруженной крупной группой ВСУ, чтобы выяснить их намерения, нанести удар и застать врасплох, сообщили в Минобороны.
Болотов на одном из участков боевого соприкосновения выполнял задачи в составе разведывательного подразделения. Он со своей группой выдвинулся в указанный район, где в лесу услышал голоса.
Выполнение военнослужащими группировки Запад задач в разных районах Купянска - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Минобороны показало кадры с бойцами "Запада" в Купянске
Вчера, 18:51
Там, откуда они раздавались, группа российских бойцов обнаружила большое скопление живой силы ВСУ и тяжелое орудие. Болотов принял решение оставаться на месте и наблюдать за действиями противника.
"Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное - куда он собирается нанести удар", — говорится в сообщении.
После этого сержант дал группе команду на отступление. В пункте временной дислокации он доложил о полученной информации командованию, после чего по противнику был нанесен превентивный удар.
"Благодаря смелым действиям и профессионализму старшего сержанта Владислава Болотова российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его, тем самым не позволив ему первому нанести удар по позициям российских войск", — добавили в Минобороны.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВС России нанесли поражение местам производства беспилотников ВСУ
Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала