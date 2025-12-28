Советник президента ЦАР по безопасности уверен в победе Туадеры на выборах

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Всё указывает на то, что действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера одержит победу на прошедших в воскресенье выборах, заявил РИА Новости советник по безопасности президента ЦАР, герой России Дмитрий Подольский.

В воскресенье в ЦАР прошли выборы сразу на четырёх уровнях: президентские, парламентские, региональные и муниципальные.

"Основными соперниками действующего президента являются два бывших премьер-министра Анисе-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра. Однако, по мнению политических экспертов, все указывает на победу с большим отрывом президента Туадеры ", - заявил эксперт агентству.

По его словам, часть оппозиции, объявившая выборам бойкот, фактически пользуется нулевой поддержкой среди населения, не имеет никаких шансов на победу и не обладают весом в центральноафриканском демократическом процессе.

"Постоянные распри внутри оппозиционной коалиции, а также враждебное отношение лидеров оппозиционных партий друг к другу только подкрепляют это утверждение", - добавил он.

Более того, соцопросы и даже западная аналитика указывают на то, что подавляющее большинство населения поддерживает Туадеру, отметил советник президента.

"Именно при нем в ЦАР наступил период стабильности, безопасности и развития, чего не было с конца 70-х годов", - сказал эксперт.

По его мнению, основной задачей перед властями ЦАР станет работа над экономическим и социальным развитием страны, опираясь на обеспеченный фундамент безопасности, а также над укреплением международного положения страны.