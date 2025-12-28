Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин

Подъемник на трассе курорта "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото

СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" продолжают работу после объявленного экстренного предупреждения о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.

Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" закрывали в субботу из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавин в горах - на следующий день после официального открытия.

"Пока все работает, информации о закрытии не поступало", - говорится в сообщении.