Рейтинг@Mail.ru
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/sochi-2065205017.html
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин - РИА Новости, 28.12.2025
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин
Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" продолжают работу после объявленного экстренного предупреждения о лавиноопасности в горах выше 500 метров над... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:33:00+03:00
2025-12-28T17:33:00+03:00
краснодарский край
сочи
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925948201_367:523:3078:2048_1920x0_80_0_0_e86ca63b18f4563d1c85fcb18a05fbb1.jpg
https://ria.ru/20251228/rossiya-2065198713.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925948201_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_12c81d524f21ec35f288fc8423dba8a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, сочи, общество
Краснодарский край, Сочи, Общество
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин

РИАН: горнолыжные трассы "Красной поляны" продолжают работу на фоне угрозы лавин

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПодъемник на трассе курорта "Роза Хутор" в Сочи
Подъемник на трассе курорта Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Подъемник на трассе курорта "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" продолжают работу после объявленного экстренного предупреждения о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" закрывали в субботу из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавин в горах - на следующий день после официального открытия.
"Пока все работает, информации о закрытии не поступало", - говорится в сообщении.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
Снегопад в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Сочи ожидаются ливни и сильный шторм
16:53
 
Краснодарский крайСочиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала