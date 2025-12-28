https://ria.ru/20251228/sochi-2065205017.html
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин - РИА Новости, 28.12.2025
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин
Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" продолжают работу после объявленного экстренного предупреждения о лавиноопасности в горах выше 500 метров над... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:33:00+03:00
2025-12-28T17:33:00+03:00
2025-12-28T17:33:00+03:00
краснодарский край
сочи
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925948201_367:523:3078:2048_1920x0_80_0_0_e86ca63b18f4563d1c85fcb18a05fbb1.jpg
https://ria.ru/20251228/rossiya-2065198713.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925948201_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_12c81d524f21ec35f288fc8423dba8a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, общество
Краснодарский край, Сочи, Общество
Трассы курорта "Красная поляна" продолжают работать после угрозы лавин
РИАН: горнолыжные трассы "Красной поляны" продолжают работу на фоне угрозы лавин
СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" продолжают работу после объявленного экстренного предупреждения о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Горнолыжные трассы курорта "Красная поляна" закрывали в субботу из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавин в горах - на следующий день после официального открытия.
"Пока все работает, информации о закрытии не поступало", - говорится в сообщении.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю
, на побережье Сочи
и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.